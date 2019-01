Russin in VS aangeklaagd over witwassen

Natalia Veselnitskaja, de 43-jarige Russische advocaat die in juni 2016 in New York een omstreden ontmoeting had met onder anderen een zoon en een schoonzoon van de huidige Amerikaanse president Trump, is in New York aangeklaagd. Aanklagers stellen dat de waarschijnlijk in Rusland verblijvende Veselnitskaja een onderzoek naar witwassen heeft gehinderd.

Ze zou in een civielrechtelijk proces opzettelijk misleidende verklaringen hebben afgelegd over de onderneming die ze in de rechtszaak vertegenwoordigde, Prevezon Holdings Ltd. Het heeft niets te maken met de affaire rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen die haar toen roemrucht maakte.

Veselnitskaja had in 2016 in de Trump Tower een ontmoeting met Trumps zoon Donald, schoonzoon Jared Kushner en campagnemedewerker Paul Manafort. Ze had om een ontmoeting gevraagd en zou in ruil schadelijke informatie over presidentskandidaat Hillary Clinton hebben aangeboden. Ze heeft beroepsmatig banden met overheidsfunctionarissen in Rusland. Ze is mede daarom opgevoerd als een figuur achter een beweerde samenzwering van de entourage van Trump om met Russische hulp de verkiezingen in 2016 te winnen.