Russin beschuldigd van storen verkiezingen VS

De autoriteiten van de VS hebben een Russin beschuldigd van het ontregelen van het Amerikaanse politiek systeem. De vrouw, geïdentificeerd als Elena Choesjajnova, wordt ervan verdacht een van de drijvende krachten achter een complot om de verkiezingen van 2016 en 2018 te beïnvloeden.

Ze zou volgens het ministerie van Justitie een operatie hebben geleid en gefinancierd die bekend staat als ‘project Lachta’, vernoemd naar een wolkenkrabber in Sint-Petersburg. Washington denkt dat een en ander gebeurde onder de paraplu van de Russische oligarch Jevgeni Prigozjin en de Concord-groep die deze controleert.

Door duizenden accounts aan te maken op sociale media en via andere wegen zoals e-mails die van Amerikanen leken, is geprobeerd een „informatieoorlog” te ontketenen om het politieke proces in de VS te storen.