Russen willen vrede sluiten met Amerikanen over cyberspace

De Russen willen vrede sluiten met de Amerikanen over hun permanente strijd in cyberspace, de wereld van computers en internet. De Russische president Vladimir Poetin streeft naar een akkoord waarin beide landen garanderen zich niet via cyberspace met elkaars verkiezingen en andere binnenlandse aangelegenheden te bemoeien.

Poetin riep op tot een herstart van de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten bij het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict), ook om incidenten in cyberspace te voorkomen. Hij noemde het risico van een grootschalige confrontatie in deze digitale wereld een van de grootste hedendaagse uitdagingen.

Het aanbod van het regime in het Kremlin komt ruim een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De vorige verkiezingen vier jaar geleden werden overschaduwd door berichten dat de Russen zich intensief in de stembusstrijd hadden gemengd. Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen tot de conclusie dat Moskou zich bemoeide met de verkiezingen van 2016 om deze te kantelen in het voordeel van Donald Trump, de uiteindelijke winnaar. De Russen hackten onder meer de campagne van zijn rivaal Hillary Clinton. Moskou ontkent die beschuldigingen.