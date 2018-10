Russen: Westen wil ons zwartmaken

De Russische bevolking voelt zich gekrenkt door de manier waarop Rusland wordt weggezet door westerse veiligheidsdiensten en media. Russische media en websites geven heel andere lezingen over bijvoorbeeld de spionagezaak rond de OPCW in Den Haag.

„Ik wil er niet over praten”, zegt de gefrustreerde Volodja Smirnikov terwijl hij de televisie uitzet en zijn afstandsbediening op tafel gooit. „Waarom moet het Westen ons altijd zo zwartmaken? Waarom kan ik gewoon met jou als buitenlander bevriend zijn, en normaal praten?”

Wéér begint het Westen aan een „spionnenmanie.” Zo noemde Maria Zacharova, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de recente beschuldigingen van Nederland tegen Rusland. Nederland meldde vorige week dat vier agenten van de Russische militaire geheime dienst in april waren betrapt toen ze het wifinetwerk van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag wilden binnendringen. Ze zijn vervolgens het land uitgezet.

Een collega van Zacharova noemde de aantijgingen zelfs obscuur: „Het Westen tracht mensen op zijn hand te krijgen door valse informatie te verspreiden over Rusland.” Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert al jaren hetzelfde op beschuldigingen vanuit het Westen: het ontkent alles, en bestempelt alles als leugens die bedacht zijn om Rusland in diskrediet te brengen.

Altijd op de vierde

Het ontkennen van betrokkenheid door de Russische overheid gaat gepaard met het verspreiden van mediaberichten die alle westerse berichtgeving in twijfel trekken. Verschillende theorieën worden verspreid door Russische media met maar één boodschap: de Russische spionnen zijn echt niet zo dom als door de westerse media wordt verteld.

Op internet komen de meest wilde theorieën voorbij. Zo valt het iemand op dat de beschuldigingen altijd op de vierde van de maand vallen. De vergiftiging van Sergej Skripal zou op 4 maart naar buiten zijn bedacht, en nu op 4 oktober komt het nieuws naar buiten van de mislukte hackpoging.

Volgens de Russische ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, Aleksander Jakovenko, is het geen toeval dat de laatste golf van beschuldigingen tegen Rusland vlak voor een grote NAVO-conferentie met als thema cyberoorlog plaatsvinden. „De mediastorm die volgde op de beschuldigingen is een gecoördineerde aanval tegen Rusland zonder normaal bewijs, met als doel de reputatie van de Russen te schenden”, zei hij tegen Russia Today. Jakovenko betoogde dat de beschuldigingen als doel hebben de daadkracht te verhogen onder NAVO-landen om een eigen cyberleger te creëren.

Bonnetje

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, stelde maandag dat er „niets geheims” was aan de reis van de Russische specialisten naar Den Haag in april. „Het was een routinereis, ze hielden zich niet schuil, noch toen ze incheckten in het hotel, noch toen ze arriveerden op het vliegveld, noch toen ze onze ambassade bezochten.”

Dat zou verklaren waarom de vier Russische verdachten zo onhandig omgingen met hun bonnetjes en de informatie in hun computers. Veel Russen op internet vragen zich af of de Nederlandse veiligheidsdiensten écht denken dat de Russen een taxibonnetje bij zich houden om de kosten te declareren. „Je krijgt als geheime agent 20.000 euro om de OPCW te gaan hacken, en je houdt je bonnetje van 10 euro bij je om te kunnen declareren. Dat geloof ik niet”, schrijft iemand op Twitter.

Volgens Lavrov werden de vier spionnen in april dit jaar zonder verklaring aangehouden zonder contact op te nemen met de Russische ambassade. De Nederlandse ambassadeur in Rusland, Renée Jones-Bos, moet daarom maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou uitleg geven. Het ministerie liet duidelijk weten dat de beschuldigingen serieuze consequenties zullen hebben voor de bilaterale relaties tussen Nederland en Rusland.

Cyberoorlog woedt nu in Haagse achtertuin