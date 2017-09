Russen vuren kruisraketten af op IS in Syrië

Russische strategische bommenwerpers hebben dinsdag kruisraketten afgevuurd op doelen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Syrië. De aanvallen werden volgens het Russische ministerie van Defensie uitgevoerd in de provincies Deir al-Zor en Idlib.

De aanvallen gebeurden op veilige afstand van Amerikaanse speciale troepen en van door de VS gesteunde milities, zei het ministerie.

Strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) beschuldigden maandag de Russen van bombardementen op de SDF in de provincie Deir al-Zor. De SDF vechten daar bij de rivier de Eufraat tegen Islamitische Staat. Vlakbij op de andere oever van de rivier zijn strijdkrachten die trouw zijn aan de Syrische president Bashar al-Assad met Russische luchtsteun bezig met een eigen offensief tegen IS. De Russen ontkenden het bombardement maandag.