Russen vliegen weer langs kust Noord-Amerika

De Russische strijdkrachten zijn voor het eerst sinds de tijd van de Sovjet-Unie weer begonnen met vluchten voor de bestrijding van duikboten langs de Noord-Amerikaanse kust. Dit heeft de minister van Defensie Sergej Sjojgoe woensdag gezegd volgens Russische media.

Sjojgoe zei dat een speciaal vliegtuig bestemd voor het opsporen van onderzeeërs voor het eerst sinds het Sovjettijdperk een trainingsvlucht heeft uitgevoerd over de Noordpool én langs de Amerikaanse kust. Het is een onderdeel van de versterking en modernisering van de Noordelijke Vloot.

Rusland is druk doende de militaire aanwezigheid langs de noordkust en in het poolgebied uit te breiden en te moderniseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de eilandengroep Frans Jozefland, circa 1200 kilometer ten noordoosten van Moermansk. Daar is de nieuwe en noordelijkste militaire basis, Arctisch Klaverblad, verrezen. Het complex is permanent bemand met circa 150 mensen.

Rusland voorziet dat de opwarming van de aarde voor waterwegen gaat zorgen in het poolgebied. Het zal bovendien makkelijker worden de grondstoffen van het poolgebied te delven.