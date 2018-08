Russen versterken marine in Middellandse Zee

Rusland heeft de afgelopen dagen verscheidene fregatten via de Bosporus naar de Middellandse Zee geloodst. De scheepsverplaatsing is volgens de Russische krant Izvestia de grootste sinds Moskou zich in 2015 ging bemoeien met de oorlog in Syrië. De Russische vloot in het gebied omvat nu tien vaartuigen, veelal uitgerust met kruisraketten, en twee onderzeeërs. Verdere uitbreiding is onderweg zijn.

De versterking van de marine komt op een moment dat de Syrische president Bashar al-Assad, de bondgenoot van Rusland, overweegt een aanval te doen op het laatste grote bolwerk van de opstandelingen, in de noordelijke provincie Idlib. Eerder beschuldigde het Kremlin de VS nog van troepenopbouw in het Midden-Oosten, mogelijk ter voorbereiding van een aanval op Syrische strijdkrachten.