Russen starten manoeuvres in Middellandse Zee

De Russische marine en luchtmacht houden vanaf dit weekend tot 8 september grootschalige manoeuvres in de Middellandse Zee. Er doen 26 marinevaartuigen aan mee, onder leiding van marinebevelhebber Vladimir Korolev. Vlaggenschip bij deze oefening is de kruiser Maarschalk Oestinov, meldde persbureau Sputnik. De deelnemers oefenen zich vooral in de jacht op duikboten en de verdediging tegen luchtaanvallen.

In de lucht zijn onder meer strategische bommenwerpers van het type (Tupolev) Tu-160, Tu-142-jachtvliegtuigen tegen onderzeeërs en (Sukhoi) Su-33-gevechtsvliegtuigen actief. De Russische regering heeft beklemtoond dat de manoeuvres niets te maken hebben met de burgeroorlog in Syrië. Daar wil Moskou graag snel de laatste bolwerken van soennitische extremisten en opstandelingen tegen het regime van president Assad ‘opruimen’.