Russen opgepakt na grote cokevondst Kaapverdië

De politie van Kaapverdië heeft de grootste drugsvondst gedaan in de geschiedenis van de eilandenstaat. De autoriteiten troffen bijna 10 ton cocaïne aan op een vrachtschip. Elf Russische bemanningsleden zijn opgepakt, meldt de politie.

Het vrachtschip was eigenlijk onderweg van Zuid-Amerika naar Marokko, maar was na de dood van een bemanningslid naar de haven van Praia gevaren. Daar was de politie al ingeseind door het Europese Maritieme Centrum Analyse en Operatie (MAOC), dat drugssmokkel bestrijdt. De organisatie vermoedde dat verdovende middelen aan boord waren.

De politie trof inderdaad 260 pakketten met drugs aan op het vaartuig, dat voer onder Panamese vlag. Het ging naar lokale maatstaven om een megavondst. Het vorige record dateerde uit 2011. Toen was 1,5 ton cocaïne aangetroffen in een gebouw in Praia, de hoofdstad van de eilandenstaat voor de westkust van Afrika.