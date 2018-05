Russen komen om door helikoptercrash in Syrië

Twee Russische piloten zijn in Syrië om het leven gekomen door een helikopterongeluk. Volgens het Russische persbureau TASS crashte hun helikopter tijdens een routinevlucht boven het oosten van het land.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat een reddingsteam de lichamen naar een Russische basis heeft gebracht. „Volgens de eerste informatie is de oorzaak een technisch mankement”, aldus het ministerie.

Donderdag stortte een Russisch gevechtsvliegtuig neer in de Middellandse Zee, kort nadat het toestel was opgestegen van een basis in Syrië. De twee piloten van het Sukhoi-30 gevechtsvliegtuig kwamen om het leven. Volgens het ministerie kwam het toestel vermoedelijk in botsing met en vogel. Het vliegtuig was volgens het ministerie niet neergehaald.