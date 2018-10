Russen: gesprek MH17 richten op schuld Oekraïne

Rusland is bereid om te praten met Nederland en Australië over de ramp met vlucht MH17. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten aan RTL Nieuws. In een uitgebreide verklaring noemt Moskou het Nederlandse onderzoek 'vooringenomen'. De gesprekken zouden zich moeten richten op de schuld van Oekraïne.

In mei hebben Nederland en Australië officieel Rusland aansprakelijk gesteld en verzocht om in overleg te treden. Het overleg zou moeten leiden tot 'oplossing die recht doet aan het enorme leed en de toegebrachte schade'. Dat kan met het erkennen van schuld of bijvoorbeeld een vorm van schadevergoeding voor nabestaanden. In oktober hebben beide landen die oproep opnieuw gedaan.

“Wij zijn bereid met Nederland en Australië het hele complex aan problemen te bespreken”, schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring, “mede met het doel professioneel te kijken naar de verantwoordelijkheid van Oekraïne”.