Russen en Amerikaanse vertrekken naar ruimtestation ISS

Twee Russen en een Amerikaanse zijn vertrokken naar het Internationale Ruimtestation (ISS) vanuit de lanceringsbasis of ‘het kosmodroom’ in Kazachstan. De reis van de Amerikaanse Kathleen Rubins en Sergej Rijikov en Sergej Koed-Svertsjkov wordt afgelegd in een Russische Sojoez-raket en duurt circa 3 uur.

Het ISS is 21 jaar geleden gelanceerd als een soort bewoonbare satelliet die is uitgerust om ruimteonderzoek te doen. De eerste bewoners arriveerden begin november 2000. De belangrijkste deelnemers aan het onderzoekscentrum in de ruimte zijn het Russische ruimteagentschap Roscosmos, de Amerikaanse NASA, de Europese ESA, de Japanse JAXA en het Canadese agentschap CSA.

Het gevaarte bevindt zich over het algemeen op 400 kilometer hoogte en draait rond de aarde in ruim anderhalf uur tijd. Behalve astronauten en kosmonauten reizen ook toeristen naar het ISS. Al circa 240 ruimtetoeristen hebben dit uitstapje gemaakt.