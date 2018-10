Russen druk met verkiezingen in Amerika

Het is dweilen met de kraan open. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, dit voorjaar tijdens een hoorzitting over Russische inmenging in de aanstaande Congresverkiezingen.

De minister was heel stellig: „Niemand kan zeggen dat hij alle aanvallen weet af te slaan. Dat is onmogelijk.”

Ondanks alle ophef over hun bemoeienis tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 gaan de Russen kennelijk onvermoeibaar en onverstoorbaar door. Zij richten zich nu op de verkiezingen voor de Senaat en voor het Huis van Afgevaardigden.

Bewijs? Half oktober werd Elena Khusyaynova in staat van beschuldiging gesteld. De Russin zou betrokken zijn bij het project Lakhta. Daarbij gaat het om het verspreiden van desinformatie over kandidaten via sociale media. De geldschieter is volgens de openbaar aanklager Yevgeny Prigozhin, een goede vriend van de Russische president Vladimir Poetin.

De financiële administratie van Khusyaynova die justitie in beslag heeft genomen, bevat gedetailleerde informatie over geplaatste advertenties, vergoedingen voor schrijvers van nepnieuws voor verspreiding via sociale media en de kosten van registratie van domeinnamen. Het totale bedrag dat is besteed bedraagt 35 miljoen dollar. Khusyaynova wordt ook verdacht van betrokkenheid bij Russische acties tijdens de presidentsverkiezingen van 2016.

Het geval staat niet op zichzelf. In april meldde Kendall Scudder uit Texas, Democratisch kandidaat voor de Senaat, dat bezoekers van zijn site automatische werden doorgeleid naar een site die was samengesteld door de Russen en die gekleurde informatie over hem bevatte. Dat kwam aan het licht doordat er een alinea nog in het Russisch was geschreven. In juli meldde de Democratische senator voor Missouri, Claire McCaskill, dat Russische hackers bij herhaling hadden geprobeerd in te breken op haar e-mailaccount. Jeanne Shaheen, Democratisch senator voor New Hampshire, liet in augustus weten dat geprobeerd is een bericht op haar site te zetten waaruit zou blijken dat ze met de regering van Letland gesproken heeft over sancties tegen Rusland.

Wie denkt dat alleen Democraten prooi zijn van de digitale agressie van de Russen, heeft het mis. Toen de Republikein Mitt Romney in juli bekendmaakte dat hij ging deelnemen aan de campagne voor een Senaatszetel voor de staat Utah, waren er dagenlang pogingen om de database waar kiezers zich konden registreren, plat te leggen. Per minuut kwamen er 12.000 aanvragen op de computers van het registratiecentrum binnen. Met als gevolg dat het proces totaal werd ontwricht. Bekend is dat Romney zeer bezorgd is over de Russische dreiging en daarom wil dat Amerika krachtig optreedt.

President Donald Trump beloofde al in maart een diepgaand onderzoek naar de Russische bemoeienis met de Congresverkiezingen. Maar in augustus liet FBI-directeur Christopher A. Wray weten dat de acties nog steeds doorgaan. „Er wordt desinformatie verspreid. Maar ze slagen er ook in om duizenden namen te verwijderen uit de bestanden met geregistreerde kiezers. We moeten maar afwachten welke chaos we bij de verkiezingen meemaken.”

De aanvallers blijken goed te weten wat ze doen en hoe ze het succesvolst zijn. Bij de arrestatie van Khusyaynova is een richtlijn in het Russisch buitgemaakt waarin staat: „Het posten van berichten kan soms moeilijk zijn – afhankelijk van het tijdstip waarop ze worden verstuurd. Maar als je ze repost in de morgen (Sint-Petersburgtijd) dan komen ze goed door. Amerikaanse liberals (zoals homogroepen) zijn vaak ’s nachts actief. En conservatieven moet je in de namiddag iets sturen, dan zien ze dat in Amerika bij hun ontbijt.”

De internetproviders en platformbeheerder zeggen zich in te spannen om de Russische aanvallen zo veel mogelijk te bestrijden. Begin oktober verwijderde Facebook 32 pagina’s die deel zouden uitmaken van een gecoördineerde actie, bedoeld om het verkiezingsproces op 6 november te ontregelen. Twitter maakte tien dagen geleden bekend 10 miljoen tweets te hebben verwijderd. Dat was de oogst aan berichten van de Russen die bedoeld waren om de Amerikaanse kiezers naar hun hand te zetten.

Dit is het tweede deel in een korte serie over de Amerikaanse Congresverkiezingen van 6 november. Donderdag deel 3.