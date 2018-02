Russen cel in om fraude bij bouw ruimtebasis

Vier Russen zijn veroordeeld voor gesjoemel bij de bouw van een belangrijke nieuwe ruimtebasis. Een zakenman kreeg twaalf jaar celstraf, zijn zoon moet 5,5 jaar de gevangenis in en een regionale politicus werd veroordeeld tot zes jaar cel. Een andere zakenman hoorde een straf van zeven jaar van een militair tribunaal in de oostelijke stad Chabarovsk.

Volgens Russische media is ongeveer 7,5 miljard roebel, omgerekend 108 miljoen euro, verduisterd bij het aanleggen van het Vostotsjni Kosmodroom. Een deel daarvan verdween in de zakken van aannemer Dalspetsstroi. Drie topmensen daarvan zijn nu veroordeeld.

Rusland lanceert de meeste raketten vanaf de ruimtebasis Bajkonoer, die in Kazachstan ligt. Ten tijde van de Sovjet-Unie was dat geen probleem voor Moskou, omdat het één land was. Kazachstan is tegenwoordig onafhankelijk en verhuurt het gebied aan Rusland. Moskou wil zijn lanceringen graag in eigen hand houden en heeft daarom in het verre oosten van het land een nieuwe basis aangelegd. Die kostte enkele miljarden euro’s. Het complex is nog niet helemaal klaar, maar er zijn al wel een paar raketten gelanceerd.