Russen boos over kritiek Trump op Irandeal

Rusland heeft zaterdag scherpe kritiek geuit op de druk die de Amerikaanse president Donald Trump heeft gelegd op de atoomdeal van meerdere landen met Iran die in 2015 werd gesloten.

„De VS willen met een bulldozer het akkoord naar hun hand zetten, maar Rusland zal zich hiertegen verzetten. Ook de andere landen die het akkoord ondertekenden zullen zich moeten houden aan de oorspronkelijke deal”, zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov zaterdag.

Trump verklaarde vrijdag dat hij nieuwe voorwaarden in het akkoord wil. Als dat niet gebeurt dan zullen de VS de economische sancties tegen Iran herinvoeren. Iran beloofde in 2015 na onderhandelingen met zes wereldmachten (Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, China, Frankrijk en Duitsland) en de EU het eigen atoomprogramma af te bouwen.