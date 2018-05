Russen betogen tegen Poetin: 1600 arrestaties

De Russische politie heeft ruim 1600 mensen opgepakt bij demonstraties tegen president Vladimir Poetin. Het ging in bijna de helft van de gevallen om betogers die in Moskou zijn aangehouden, meldt mensenrechtenorganisatie OVD-info. De politie voerde ook oppositieleider Aleksej Navalni af, die zich in de Russische hoofdstad bij een demonstratie wilde aansluiten.

Navalni had medestanders opgeroepen de straat op te gaan in meer dan negentig plaatsen en steden. In hoofdstad Moskou gaven daar volgens ooggetuigen enkele duizenden mensen gehoor aan. De politie sprak over circa 1500 demonstranten. De overwegend jonge betogers scandeerden slogans als „Rusland zonder Poetin”.

De oppositieleider kon zijn aanhangers voorafgaande aan zijn aanhouding kort te woord staan. Hij bedankte de betogers voor hun komst. Op videobeelden is te zien hoe agenten Navalni later naar een gereedstaande busje slepen. De politie meldt dat hij is aangehouden voor het organiseren van een illegale betoging.

Ook in steden als Sint-Petersburg en Jekaterinenburg maakten betogers hun ongenoegen duidelijk. In die laatste stad gingen volgens een journalist van Reuters ongeveer duizend mensen de straat op. Sommige betogers schreeuwden leuzen als „weg met de tsaar”.

Niet alle deelnemers aan de protesten zijn optimistisch over hun kansen verandering te bewerkstelligen. „Ik heb het gevoel dat mensen zich alleen verzamelen om stoom af te blazen en dat niets zal veranderen”, verzuchtte een 31-jarige betoger in Moskou, die zich had vermomd met een konijnenmasker.

De betogers protesteerden tegen corruptie, internetcensuur en de lange regeerperiode van de 65-jarige Poetin, die al sinds 2000 aan de macht is. Poetin won in maart de presidentsverkiezingen met 77 procent van de stemmen en wordt maandag beëdigd. Serieuze concurrentie had hij niet. Navalni kon zich niet verkiesbaar stellen vanwege een veroordeling. Volgens de oppositieleider ging het destijds om een politiek proces.