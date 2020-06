Russen beginnen met stemmen over grondwetswijziging

De eerste Russen zijn donderdagochtend naar het stembureau gegaan om te laten weten wat ze vinden van de voorgestelde grondwetswijziging. De komende zeven dagen kan er in Rusland gestemd worden over de wijziging die ervoor kan gaan zorgen dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft.

De president liet onlangs zelf weten dat hij nog niet zeker weet of hij langer aanblijft, mocht de wetswijziging worden aangenomen. Critici, zoals oppositielid Aleksej Navalni, beschuldigen Poetin ervan dat hij voor het leven wil regeren. De president is al sinds 1999 aan de macht.

De stembusgang stond gepland voor 22 april, maar is verschoven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Rusland telt zeker 606.000 besmettingen en daar komen iedere dag nog duizenden bij. In de stembureaus zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen elkaar kunnen aansteken. Zo moeten mensen afstand houden en is er handalcohol aanwezig.

Poetin stelde de grondwetswijziging eerder dit jaar voor. Hoewel het hoger- en het lagerhuis snel instemden met het voorstel, wilde de president de mening van het volk horen.

Medewerkers van de kiescommissie zeggen dat de stembureaus donderdag al zijn opengegaan, om drukte te voorkomen.