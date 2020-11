Ruslands tweede golf lijkt op tsunami

Rusland zit in een tweede coronagolf. Of beter gezegd: in een tsunami. De laatste drie dagen werden dagelijks de 20.000 besmettingen overschreden. En met gemiddeld 300 doden per dag, gaat de situatie snel achteruit.

Record na record sneuvelt in de Russische coronastatistieken met dit weekend meer dan 20.000 nieuwe gevallen per dag. „Een alarmerende trend, de dynamiek van de pandemie neemt toe”, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov. Toch heeft het Kremlin de situatie volgens hem „onder controle.”

Vooral het platteland en de kleinere steden worden hard geraakt. Waar in het voorjaar het merendeel van de zieken in Moskou werd gerapporteerd, wordt nu minstens twee derde op het platteland gemeld. Volgens Dmitri Peskov is er een tekort aan artsen in bijna alle Russische regio’s.

Hand schudden

Toch is er in het dagelijks leven weinig te zien van de pandemie. Mensen schudden elkaar nog steevast de hand en vieren met tal van vrienden verjaardagen. In de winkel wordt het mondkapje onder de neus of zelfs helemaal onder de kin gedragen. Niemand die er wat van zegt. Horeca, theaters, bioscopen en winkelcentra zijn gewoon open.

Tegelijk gaan er berichten rond over volle ziekenhuizen waar mensen op de gang liggen vanwege ruimtegebrek. Vaak moeten artsen doodzieke patiënten naar huis sturen om daar te herstellen. „Er kwam een jonge stagiair langs; hij gaf me een spuit en reed verder naar de volgende. Zo was hij al dagen bezig, vertelde hij”, zegt een ex-patiënt uit de stad Toljatti.

Het melden van aantallen is ook een politiek spelletje: gouverneurs willen niet dat hun regio te boek staat als de zwaarst getroffen, en hebben dokters opgedragen de diagnose Covid niet te vaak te stellen. Bovendien moet iemand met de diagnose twee weken in quarantaine, wat een flinke klap betekent voor de lokale economie. En dus werken zieke en besmette personen gewoon door.

De officiële statistieken zeggen dat het dodental iets boven de 30.000 ligt. Volgens de cijfers van oversterfte zijn er in Rusland een kleine 120.000 doden meer te betreuren dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De dienst voor statistiek, Rosstat, zei dat in september alleen al 10.000 mensen meer stierven dan normaal, waarschijnlijk door Covid-19.

China vindt de situatie in Rusland zo zorgwekkend dat het de grens met Rusland heeft gesloten.

In Moskou en andere steden is geen gebrek aan regels. Maar die worden niet nageleefd. En dus is nu de boodschap van lokale overheden: mensen, neem uw eigen verantwoordelijkheid.

Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, „verergert” de situatie snel. Hij denkt dat er een lockdown moet komen. President Poetin is het daar niet mee eens, zo bleek vorige week. Die wil dat de economie blijft draaien. Het principe van de Russische economie is heel simpel: wie niet werkt, die niet eet. Het overgrote gedeelte van de Russen krijgt een schamel loon en heeft de luxe niet om een week, laat staan een maand, niet te werken.

De nogal passieve houding van de overheid heeft ook te maken met het vaccin dat in juli onder veel bombarie werd aangekondigd. Over een paar maanden moet het vaccin overal beschikbaar zijn; daarna kan een groot deel van het Russische volk worden ingeënt.

In Moskou zijn voorbereidingen getroffen om de bevolking in te enten met het zogeheten Spoetnik-V-vaccin. Volgens directeur Alexander Gintsburg van het Gamaleya Centrum, de ontwikkelaar van het vaccin, kan de vaccinatie de komende weken beginnen. „Alles gaat volgens plan. Eind november kunnen we al een half miljoen doses hebben.”