„Rusland zit achter aanslag op Skripal”

Het kan niet anders of Moskou zit achter de moordaanslag op de voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en diens dochter Joelia. Een chemicus die in de Sovjettijd heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het in Engeland gebruikte middel heeft dat dinsdag gezegd.

De 83-jarige Vil Mirzayanov, die al twintig jaar in ballingschap in de VS woont, is ervan overtuigd dat alleen de Russische regering opdracht kan hebben gegeven voor een moord met een dergelijk dodelijk en geavanceerd gif. „Het Kremlin ontkent natuurlijk altijd, zoals alle criminelen, maar dat betekent niets.”

Volgens Mirzayanov is president Vladimir Poetin verantwoordelijk omdat Rusland zijn voorraadje ‘novitsjok’ - waarvan enkele varianten veel sterker zijn dan het zenuwgas VX - streng bewaakt. En het spul is te gecompliceerd om door een ander dan een door de staat gestuurde agressor als wapen te kunnen worden gebruikt, stelt hij.