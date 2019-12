Rusland ziet wel voordelen in het Amerikaanse verzet tegen Nord Stream 2

De Amerikaanse sancties tegen Nord Stream 2 en de dreigementen van een handelsoorlog drijven Europese landen in de richting van Rusland. Moskou wrijft in zijn handen.

Begin deze week werd bekend dat de Amerikaanse overheid sancties invoert tegen bedrijven die meewerken aan de aanleg van de gasleiding over de bodem van de Baltische Zee en de Oostzee tussen Rusland en Duitsland. Washington is tegen de pijpleiding, omdat het bang is dat de Russische president Vladimir Poetin meer invloed krijgt in West-Europa door gas te leveren.

Naar aanleiding van de sancties stopte het Nederlands-Zwitsers bedrijf Allseas met de werkzaamheden. Hoewel het megaproject daardoor vertraging oploopt, zijn beide partijen positief over de planning. „Nord Stream 2 zal voltooid worden, ongeacht de sancties van wie dan ook”, aldus Aleksander Novak, minister van Energie. Medio 2020 moet het Russische gas door de pijpleiding naar Duitsland worden gepompt. Berlijn riep Washington op zich niet te bemoeien met „binnenlandse zaken”.

Rusland heeft een speciaal schip achter de hand waarmee Nord Stream 2 kan worden voltooid. In 2016 nam de Russische energiereus Gazprom het zekere voor het onzekere en kocht het een speciaal voor deze klus gebouwd schip genaamd Akademik Tsjerski. Dat kan als laatste redmiddel worden gebruikt mochten Europese bedrijven afhaken.

Goedkoper

Volgens de Russische vicepremier Dimitri Kozak is het voor de Europese Unie van belang dat het project doorgaat aangezien het Russische gas minstens dertig procent goedkoper is dan Amerikaans gas dat in vloeibare vorm met schepen moet worden vervoerd naar Europese havens.

Via de Nord Stream 2 kan Rusland gas aan Duitsland leveren zonder te maken te hebben met Polen en Oekraïne. De pijpleiding die bijna tien miljard euro lijkt te gaan kosten, is voor meer dan negentig procent af.

De Russische Minister van Economische Ontwikkeling, Maksim Oresjkin, noemde de sancties van de Amerikaanse overheid „onacceptabel”. Oresjkin zei de sancties als een groot probleem te zien voor de gehele wereld. „Het sanctiebeleid van Washington heeft schadelijke gevolgen voor de wereldeconomie”, aldus de minister.

Het positieve gevolg van de sancties is echter dat de relatie tussen de Europese landen en Rusland langzaam verbetert, vindt hij. Met de regering van Donald Trump als gezamenlijke vijand kunnen de handelspartners tot meer samenwerking komen. Oresjkin: „Het afgelopen jaar zagen we steeds meer contacten tussen Europa en Rusland.”

Volgens Oresjkin zijn Rusland en Europa ook dit jaar weer dichter tot elkaar gekomen. „Niet alleen op economisch gebied worden de relaties beter, ook op politiek niveau. En dat allemaal vanwege de problemen die de Verenigde Staten veroorzaakten door bijvoorbeeld de dreigende handelsoorlogen. Er is beter contact, meer discussie en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen.”

Ook met Oekraïne is de relatie beter. Vorig weekend sloten Russische en Oekraïense gasbedrijven een akkoord om ook na het nieuwe jaar via Oekraïne gas te leveren aan Europa. Volgens de Russische krant Vesti koesterden de Amerikanen hoop dat deze deal niet door zou gaan, zodat levering van Russisch gas aan Oost-Europa wellicht moest worden gestaakt. Op die manier zouden de VS meer gas kunnen gaan leveren aan de EU. „De deal biedt kans op normalisering van de relatie tussen Rusland en Oekraïne,” schreef Vesti. „Een vriendschap zit er nog niet in, wel een kalme, pragmatische relatie”.