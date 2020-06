Rusland zet twee Tsjechische diplomaten land uit

Rusland heeft maandag zoals verwacht twee Tsjechische diplomaten uitgewezen. Het land doet dit als vergelding voor het uitwijzen door Praag van twee Russische diplomaten.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken riep de Tsjechische gezant Vitezslav Pivonka op en deelde hem mee dat „twee werknemers van de Tsjechische ambassade in Moskou tot persona non grata zijn verklaard en het land voor woensdagavond moeten verlaten”, aldus het ministerie.

Tsjechië zette tien dagen geleden twee Russische diplomaten het land uit nadat een Russische ambassademedewerker een hoax had verspreid over een geplande gifgasaanval. Die zou gericht zijn tegen drie politici in de hoofdstad Praag.

Een Russische parlementariër liet meteen in een reactie weten dat zijn land Tsjechië met gelijke munt terug zal betalen.