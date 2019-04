Rusland zet deuren ‘walvisgevangenis’ open

De Russische autoriteiten zetten de deuren van een beruchte ‘walvisgevangenis’ in het Verre Oosten open en laten bijna honderd orka’s en witte dolfijnen (beloega’s) op korte termijn vrij. De voorbereidingen zijn begonnen.

Gouverneur Oleg Kozjemjako vertelde maandag dat het definitieve besluit is genomen na een bezoek van de Amerikaanse advocaten Jean-Michel Cousteau en Charles Vinick, die de belangen van zeezoogdieren behartigen. „Ons doel is ze allemaal te laten gaan”, zeiden ze in een gezamenlijke verklaring.

De walvisachtigen zijn vorige zomer gevangen in de Zee van Ochotsk om te worden verkocht aan aquariums in onder meer China. Ze zitten al maanden opgesloten in kleine zeekooien in de Srednjaja-baai, ten westen van de stad Nachodka.

De ontruiming van de ‘whale jail’ zal enige tijd in beslag nemen, omdat bij de orka’s en beloega’s afzonderlijk wordt bekeken of ze aan vrijlating toe zijn. „Als sommige dieren ziek zijn, gaan we ze eerst verzorgen”, zei Cousteau, zoon van de beroemde Franse oceaanonderzoeker Jacques Cousteau.