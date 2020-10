Rusland zegt terreuraanslag te hebben verijdeld, verdachte vast

De Russische inlichtingendienst FSB heeft een man opgepakt die een terroristische aanslag zou voorbereiden in Moskou. De 21-jarige verdachte komt uit Centraal-Azië, meldde staatspersbureau TASS.

De man zou in opdracht van internationale terroristische organisaties een aanslag hebben willen plegen met een geïmproviseerd explosief. In een bergplaats werden onderdelen om een bom te maken in beslag genomen, aldus TASS. Uit communicatie met militanten zou blijken dat de aanslag is besproken met de verdachte.