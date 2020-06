Rusland worstelt met opruimen groot brandstoflek in Siberië

De Russische autoriteiten voeren hun pogingen op een groot brandstoflek op te ruimen bij de noordelijke stad Norilsk. Daar kwam 15.000 ton brandstof in rivieren terecht en 6000 ton in de grond, meldt de Russische milieuwaakhond.

De autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied in Siberië. Een leidinggevende bij de energiecentrale waar het lek ontstond is aangehouden. Het is onduidelijk waar die manager precies van wordt verdacht.

President Vladimir Poetin reageerde deze week boos op de wijze waarop de noodsituatie is aangepakt. Hij vertelde dat hem ter ore is gekomen dat de lokale autoriteiten pas na twee dagen via sociale media te weten kwamen dat er sprake was van een lek.

„Moeten we via sociale media vernemen dat sprake is van een noodsituatie? Gaat het daar wel helemaal goed met jullie?”, aldus een boze Poetin. Het betrokken bedrijf Norilsk Nickel houdt overigens vol de autoriteiten onmiddellijk te hebben geïnformeerd.

Het opruimen van de weggelekte brandstof verloopt niet probleemloos. De operatie zou worden gehinderd door een gebrek aan wegen in het gebied. Ook drijven blokken ijs tegen de barrières die de brandstof moeten tegenhouden.

De maritieme reddingsdienst zegt dat donderdag nieuwe versterkingen zijn gearriveerd om te helpen bij het opruimwerk. De gelekte vloeistof belandde in de rivier Ambarnaja, die aansluit op het belangrijke Pjasinomeer.

Het lek zou vorige week al zijn ontstaan. Norilsk Nickel zegt dat sprake was van een aardverschuiving bij een brandstofreservoir. Dat zou mogelijk het gevolg zijn geweest van het smelten van permafrost.

Een woordvoerder van het Russische visserijagentschap zei tegen persbureau TASS dat het „tientallen” jaren kan duren voordat de milieuschade is verholpen. „De omvang van deze catastrofe wordt onderschat.”