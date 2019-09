Rusland wil weten waar spion VS is

Moskou wil weten waar de Amerikaanse spion is die in regeringskringen in Moskou actief was en in 2017 naar de VS werd gehaald. Moskou heeft de VS via Interpol verzocht om opheldering over zijn verblijfplaats.

Amerikaanse media meldden eerder deze week dat de VS de man naar Amerika hadden gehaald. De Russische krant Kommersant meldde later dat het om ene Oleg Smolenkov gaat. Die zou samen met zijn vrouw en drie kinderen zijn verdwenen toen hij op vakantie was in Montenegro in juni 2017.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde donderdag dat justitie in Rusland al een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak had geopend. Via de media had het ontdekt dat de man met zijn familie in de VS zou zijn. „Natuurlijk controleren we deze informatie via de passende kanalen”.