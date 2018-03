Rusland wil met Joelia Skripal praten

Rusland wil gaan praten met Joelia Skripal, die samen met haar vader in Groot-Brittannië is vergiftigd met een zenuwgas. The Times meldde dat de Russen bij de Britse autoriteiten hebben benadrukt dat ze volgens het internationaal recht de gelegenheid moeten krijgen Joelia Skripal te bezoeken.

Zij is de dochter van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal. Vader en dochter werden begin maart bewusteloos gevonden op een bank in het centrum van Salisbury. De Britse politie gaat ervan uit dat ze vergiftigd zijn met het in de voormalige Sovjet-Unie ontwikkelde zenuwgas novitsjok.

Enkele dagen geleden meldde het ziekenhuis dat de twee behandelt, dat de toestand van de 33-jarige Joelia Skripal snel verbetert. Rusland wil daarom graag horen wat de vrouw zelf over de vergiftiging te zeggen heeft. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het eerst gaat polsen hoe Joelia Skripals over het verzoek denkt, voordat het met een antwoord aan Moskou komt.