Rusland wil meeting VN-Veiligheidsraad over Iran

Rusland heeft gevraagd om een openbare, virtuele zitting van de VN-Veiligheidsraad over Iran. Dat heeft de Russische VN-missie in New York gezegd tegen diplomaten. De vergadering zou vrijdag moeten worden gehouden. Het Russische verzoek kwam als reactie op de Amerikaanse eis aan de VN alle wereldwijde sancties tegen Iran te herstellen via een zogenoemde snapback-procedure.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo bracht die boodschap donderdag over namens president Donald Trump. Geen van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad lijkt iets te voelen voor het plan van de VS, die van mening zijn dat Iran zich niet heeft gehouden aan de afspraken in het multinationale atoomakkoord van 2015. Voor Trump was dat in 2018 reden de nucleaire deal, gesloten door zijn voorganger Barack Obama, eenzijdig op te zeggen.

Behalve Rusland lieten ook de vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland in een gezamenlijke verklaring weten de VS niet te steunen. Pompeo beschuldigde de Europeanen prompt van „partij kiezen voor de ayatollahs”. Hij noemde het een enorme vergissing het embargo op de levering van conventionele wapens door Iran niet te verlengen.