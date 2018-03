Rusland wijst weer tientallen diplomaten uit

Rusland heeft vrijdag weer tientallen diplomaten uitgewezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontbood vertegenwoordigers van 23 regeringen. Zij kregen te horen hoeveel medewerkers van diplomatieke posten het land moeten verlaten.

Rusland kondigde donderdag al aan dat zestig Amerikaanse diplomaten moeten vertrekken. Een dag later was het de beurt aan andere landen, waaronder Nederland, die eerder Russische diplomaten hebben uitgewezen. In totaal moeten nu nog eens 59 diplomaten weg uit Rusland.

De Russen nemen ook aanvullende maatregelen tegen Groot-Brittannië. Ambassadeur Laurie Bristow kreeg te horen dat de Britse diplomatieke missie in het land binnen een maand moet worden ingekrompen tot de omvang van haar Russische tegenhanger in het Verenigd Koninkrijk. Het is nog onduidelijk hoeveel diplomaten worden getroffen door de maatregel.

Rusland wees recentelijk ook al 23 Britse diplomaten uit, omdat hetzelfde aantal Russische collega’s het Verenigd Koninkrijk moest verlaten. Londen besloot daartoe vanwege de zenuwgasaanval op Sergej Skripal en zijn dochter. Moskou ontkent daar iets mee te maken te hebben.