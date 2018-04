Rusland: Westen bouwt ijzeren gordijn

Het Westen riskeert een terugkeer naar de Koude Oorlog met zijn acties in de zaak rond de voormalige dubbelspion Sergej Skripal, zegt de Russische buitenlandse inlichtingendienst SWR. „Uit angst voor veranderingen is het Westen bereid om een nieuw ijzeren gordijn om zich heen te bouwen”, zei SWR-chef Sergej Narisjkin woensdag in Moskou.

Een Russische dreiging is volgens hem een fixatie van Washington geworden. „Dit heeft zo’n omvang en belachelijke trekken aangenomen dat je in zekere zin kunt spreken van een terugkeer van de sombere tijden van de Koude Oorlog”, zei Narisjkin tegen persbureau Interfax. „Maar er zijn geen objectieve redenen voor een dergelijke procedure.”

Groot-Brittannië verdenkt Rusland ervan verantwoordelijk te zijn voor de aanslag een maand geleden op Skripal en zijn dochter. Londen gaat ervan uit dat Skripal is vergiftigd met het in de Sovjet-Unie vervaardigde zenuwgas novitsjok en beschuldigt Rusland ervan het brein te zijn van de aanval. Moskou ontkent dit heftig. Narisjkin noemde de aantijgingen een „groteske provocatie, verzonnen door Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten”.