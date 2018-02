Rusland: Wapenstilstand Syrië pas als iedereen het eens is

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov zegt dat het staakt-het-vuren in Syrië pas ingaat als alle partijen het eens zijn over de voorwaarden. Volgens Lavrov is dat nu nog niet het geval.

De minister beschuldigt andere landen van het ondermijnen van het verdrag, door Syrië te beschuldigen van het gebruik van chemische wapens, terwijl volgens hem juist de militanten in Oost-Ghouta die gebruiken. Daarnaast zegt hij dat de door de Verenigde Staten geleide coalitie de wapenstilstand verbreekt door bombardementen uit te voeren.

VN-baas: stop tragedie in Oost-Ghouta

Een woordvoerder van het Kremlin noemt de situatie in Oost-Ghouta „erg alarmerend”. „De situatie is enorm gespannen omdat de terroristen doorgaan met vechten en burgers gijzelen”, aldus de woordvoerder.