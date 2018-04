Rusland wantrouwt verklaring Skripal

Rusland zet vraagtekens bij een door de Britse politie gepubliceerde verklaring van Joelia Skripal. De dochter van voormalig dubbelspion Sergej Skripal stelde onder meer geen gebruik te willen maken van de diensten van de Russische ambassade in Londen. Ook wil ze momenteel niet met de media praten.

De diplomatieke post reageerde sceptisch op die mededelingen. „We willen graag vaststellen dat het echt gaat om een verklaring van Joelia”, reageert de ambassade. „De tekst is op een speciale manier opgesteld om officiële verklaringen van de Britse autoriteiten te ondersteunen. Tegelijkertijd wordt uitgesloten dat Joelia contact kan hebben met de buitenwereld.”

Joelia Skripal is eerder deze maand ontslagen uit het ziekenhuis en bevindt zich op een onbekende locatie. De Britse regering houdt Rusland verantwoordelijk voor aanslag met zenuwgas op de vrouw en haar vader in het Engelse Salisbury. De Russen ontkennen betrokken te zijn. De ambassade roept de Britten op met bewijs te komen dat de Russische Joelia vrij is om te gaan en staan waar ze wil.