Rusland waarschuwt VS voor agressieve stappen

Rusland heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat verdere „agressieve stappen” in Venezuela de zwaarste gevolgen zullen hebben. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dat zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo telefonisch laten weten, zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag.

Lavrov veroordeelde ook wat hij de „inmenging” van de Verenigde Staten in de interne aangelegenheden van Venezuela noemde, als een schending van het internationale recht. Hij voegde daaraan toe dat een dialoog tussen alle politieke krachten in het Latijns-Amerikaanse land vereist is.

Eerder op de dag zei Pompeo dat „militaire actie” in Venezuela mogelijk is. „Als dat is wat nodig is, dan is dat wat de Verenigde Staten zullen doen”, zei hij. Hij benadrukte echter er alles aan te doen „om geweld te voorkomen”. Na de recente escalatie van de machtsstrijd in Venezuela blijven de VS voorstander van een vreedzame oplossing, aldus de minister.

Pompeo verwees naar de humanitaire situatie in Venezuela, die vergelijkbaar is met die in Syrië. Miljoenen vluchtelingen hebben honger en lijden onder de economische ineenstorting van het land.