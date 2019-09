Rusland: VS weigerde visa voor VN-delegatie

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Verenigde Staten visa aan verschillende leden van de Russische delegatie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben geweigerd. Moskou noemt het besluit een schending van de internationale verplichtingen van Washington, meldde persbureau Interfax dinsdag.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zal de situatie bespreken met de Amerikaanse minister Mike Pompeo in New York, zei woordvoerster Maria Zakharova. Een reden voor de weigering om visa te verstrekken is niet bekend.

Dinsdag begint de 74e Algemene Vergadering van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties.