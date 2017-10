Rusland: VS doen alsof ze tegen IS vechten

Rusland verwijt de Verenigde Staten het aantal luchtaanvallen op Islamitische Staat in Irak te hebben teruggeschroefd. De jihadisten konden zo volgens Moskou de grens met Syrië oversteken om daar het door de Russen gesteunde regeringsleger dwars te zitten.

Het Russische ministerie van Defensie verweet de internationale coalitie tegen de terreurorganisatie „te doen alsof het tegen IS vecht, vooral in Irak”. In de praktijk heeft de door de VS geleide coalitie het aantal luchtaanvallen in Irak vorige maand scherp teruggebracht, menen de Russen.

Het gevolg is volgens een legerwoordvoerder dat IS-strijders in grote aantallen vanuit Irak richting Deir al-Zor in Syrië trokken. Het Syrische regeringsleger deed op dat moment een poging om dat gebied weer in handen te krijgen.