Rusland verwerpt oproep vrijlating Oekraïners

Rusland verwerpt een Frans-Duitse oproep om 24 Oekraïense zeelieden vrij te laten die vorige maand waren opgepakt. Moskou beschuldigde de Europese mogendheden zaterdag ervan partij te kiezen voor de regering in Kiev.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron deden de oproep vrijdag in een gezamenlijke verklaring. Daarin hadden ze ook kritiek op Rusland vanwege „buitensporige” inspecties in de Zee van Azov in de buurt van de Krim, die de vrije doorvaart van de scheepvaart belemmeren.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat de zeelieden, die in voorlopige hechtenis zitten op beschuldiging van illegaal binnenkomen op Russisch grondgebied, worden behandeld in overeenstemming met de wet. Het beroep van Merkel en Macron op president Vladimir Poetin „kan geen reden zijn om de Russische wet te veranderen” teneinde iedereen te vrijwaren voor zijn verantwoordelijkheid, zei Peskov zaterdag.

Met de aanhouding van de Oekraïners nam Rusland ook drie Oekraïense schepen in beslag in de Zee van Azov, een belangrijke waterweg voor Oekraïne om metalen en landbouwproducten te exporteren. De Europese Unie en de VS veroordeelden de actie van Rusland, hoewel geen van beide met nieuwe sancties kwamen.

Rusland begon met inspecties van schepen die van en naar Oekraïne varen, nadat de grootmacht dit jaar een brug van het vasteland naar het geannexeerde schiereiland Krim in de Straat van Kertsj had gemaakt. Die scheidt de Zee van Azov van de Zwarte Zee.