Rusland verwerft als eerste patent op coronavaccin

Rusland heeft een patent op een eigen vaccin tegen het coronavirus verworven. Rusland is daarmee volgens president Vladimir Poetin de eerste. De nieuwszender Sputnik meldt dat het om een vaccin gaat dat is ontwikkeld door onderzoeksinstituut Gamaleja in samenwerking met onderzoekers van het ministerie van Defensie.

Poetin zei dat ook een dochter van hem het vaccin heeft gehad. Het middel bestaat uit twee onderdelen die los van elkaar moeten worden toegediend. Vanaf 18 juni zijn er proeven gedaan met 38 mensen die allemaal immuun zijn geworden. De Russische leider zei dat hij zijn minister van Gezondheid, Michail Murasjko, heeft gevraagd hem voortdurend op de hoogte te houden. Het vaccin werkt „redelijk goed” en „vormt een stabiele immuniteit tegen het virus” aldus Poetin. Hij hoopt dat de productie ervan op grote schaal spoedig kan beginnen en veel mensen kunnen worden ingeënt.