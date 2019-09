Rusland verwacht weinig van vertrek Bolton

Rusland verwacht niet dat de relatie met de Verenigde Staten zal verbeteren na het vertrek van John Bolton als nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Ook Iran reageerde terughoudend.

De Amerikaanse president Donald Trump schreef dinsdag op Twitter dat hij Bolton had ontslagen. Hij zei het oneens te zijn geweest met veel aanbevelingen van zijn topadviseur, die bekendstaat als een hardliner die rivalen van de VS stevig wil aanpakken.

De Russische onderminister Sergej Rjabkov (Buitenlandse Zaken) reageerde schouderophalend op het vertrek van Bolton. „We hebben in het verleden gezien dat veranderingen binnen de Amerikaanse regering niet leiden tot verbetering. Daarom rekenen we nergens op”, zei hij volgens een Russisch persbureau.

Ook de Iraanse VN-gezant Majid Takhteravanchi liet weten geen hoge verwachtingen te hebben. Hij zei dat het vertrek van Bolton in elk geval niet tot gevolg zal hebben dat zijn land weer rechtstreeks gaat onderhandelen met de VS.

Iran en de VS liggen in de clinch over het atoomakkoord uit 2015. Trump trok zijn land vorig jaar terug uit die deal over het Iraanse nucleaire programma en legde weer zware sancties op. Takhteravanchi zegt dat niet opnieuw kan worden onderhandeld terwijl die strafmaatregelen van kracht zijn.