Rusland verlengt detentie spion Whelan

Een Russische rechter heeft besloten de detentie van de Amerikaanse ex-marineman Paul Whelan met drie maanden te verlengen tot 28 mei. De Russische veiligheidsdienst FSB had daarom gevraagd. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. Whelan, die ook een Brits, Canadees en Iers paspoort heeft, zit vast op verdenking van spionage. Hij ontkent de beschuldigingen.

Whelan werd eind vorig jaar gearresteerd wegens het bezit van geheime informatie. Zelf zei hij een USB-stick te hebben aangepakt in de veronderstelling dat er vakantiefoto’s van hem op stonden en toeristische tips. Voordat hij de inhoud had kunnen bekijken, werd hij opgepakt. De voormalige militair was volgens zijn familie naar Moskou gereisd om een bruiloft bij te wonen.

Als spionage bewezen wordt geacht, wacht de Amerikaan een gevangenisstraf van tien tot twintig jaar.