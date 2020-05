Rusland verbiedt veroordeelde oppositieleden verkiezingsdeelname

In Rusland is een wet aangenomen die het onder meer voor tot gevangenisstraf veroordeelde leden van de oppositie onmogelijk maakt om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen. Het Russische parlement, de Doema, heeft de wet woensdag aangenomen. Dat betekent dat ook oppositieleden die vast hebben gezeten voor het schenden van het demonstratierecht worden uitgesloten.

De wet als geheel voorziet in een dergelijk verbod bij straffen voor middelzware overtredingen, zo meldde persbureau Interfax. Mensenrechtenactivisten bekritiseren herhaaldelijk de willekeur van de rechtspraak in Rusland bij de veroordeling van regeringsopposanten.

Tot nu toe was het alleen voor veroordeelde zware criminelen verboden om zich kandidaat te stellen. Volgend jaar wordt in Rusland een nieuw parlement gekozen. Mensen die kritiek hebben op de regering verwachten dat het politieke apparaat dat wordt gedomineerd door de Kremlin-partij Verenigd Rusland alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat de oppositie terugkeert naar het parlement.

Onder de Russische president Vladimir Poetin raakten de laatste oppositiepolitici hun zetels in de Doema al kwijt. De in het parlement vertegenwoordigde communisten, de ultranationalisten die zich de Liberaal Democratische Partij noemen en het centrumlinkse Rechtvaardig Rusland worden beschouwd als partijen die loyaal zijn aan het systeem.