Rusland: vanaf 2023 weer plezierreisjes naar ruimtestation

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos wil in 2023 voor het eerst in meer dan tien jaar weer ruimtetoeristen naar het International Space Station (ISS) sturen. De toeristen zullen voor het eerst in staat worden gesteld om onder begeleiding van een kosmonaut een ruimtewandeling te maken.

Om de toeristen de ruimte in te vliegen, werkt Roscosmos samen met het Amerikaanse bedrijf Space Adventures, dat dit soort reizen regelt voor rijke klanten. De bedrijven werkten al eerder samen om zeven particulieren naar het internationale ruimtestation te sturen voor een raketreis.

De laatste toerist, Cirque du Soleil-oprichter Guy Laliberté, vloog in september 2009 naar het ISS. Daarna werden de ‘pleziervluchten’ geschrapt omdat alle capaciteit nodig was voor Amerikaanse astronauten die geen gebruik meer konden maken van de Space Shuttles die in 2011 uit dienst gingen.

Nu zijn toeristen weer welkom, omdat het Amerikaanse SpaceX sinds enige weken ook in staat is om astronauten te vervoeren naar het ISS. Hoeveel geïnteresseerden moeten betalen voor de ruimtereis is nog niet bekend.