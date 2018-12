Rusland test nieuw raketsysteem

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een succesvolle test van een nieuw Russisch hypersonisch raketsysteem gevolgd, meldde het persbureau RIA. Het raketsysteem, genaamd Avangard, kan volgens het Kremlin nucleaire en conventionele wapens afschieten.

Poetin bekeek de test op afstand vanaf het Russische ministerie van Defensie in Moskou. De proef vond plaats in het Russische verre oosten.

De Russische president kondigde in maart een aantal nieuwe wapens aan, waaronder de Avangard, tijdens een van zijn meest oorlogszuchtige toespraken in jaren. Poetin zei dat ze bijna elk punt in de wereld kunnen raken en een in de VS gebouwd raketschild kunnen ontwijken.