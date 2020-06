Rusland telt meer dan 430.000 coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen in Rusland is boven de 430.000 gestegen. De gezondheidsautoriteiten meldden woensdag 8536 nieuwe gevallen waarmee het totaal groeide tot 432.277. De stijging was kleiner dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe sterfgevallen bedroeg het afgelopen etmaal 178 waarmee het totaal aantal coronadoden op 5215 kwam. Ook die toename was iets kleiner dan dinsdag.

Rusland versoepelt de lockdownmaatregelen en bereidt zich voor om de economie weer op gang te brengen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds midden mei gestaag af, toen de overheid nog dagelijkse toenames van ongeveer 11.000 gevallen rapporteerde.