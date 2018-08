Rusland: Syrië kan zonder VS

De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, heeft de VS gewaarschuwd dat jihadisten opnieuw een Syrische aanval met chemische wapens in scène willen zetten om Amerikaanse aanvallen op Syrië uit te lokken.

Antonov drukte maandag zijn Amerikaanse gesprekspartners op het hart niet weer „op niets gebaseerde illegale agressie tegen Syrië” te plegen. Antonov maakte donderdag bekend dat hij op zijn verzoek met Amerikaanse topambtenaren, onder wie speciaal Syriëgezant James Jeffrey, heeft gesproken. De VS zouden al voorbereidingen treffen voor aanvallen op Syrische strijdkrachten.

De terreurgroep Tahrir al-Sham, eerder bekend als het al-Nusra Front, wil die acties volgens Russische inlichtingendiensten uitlokken. Daarvoor zou de groep in de door jihadisten bezette noordwestelijke provincie Idlib zelf een aanval met gif op burgers plannen.

„Gezwel”

De strijders die Idlib in handen hebben moeten daar snel worden geëlimineerd, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, woensdag na een gesprek met zijn Saudische collega Adel bin Ahmed al-Jubeir. Lavrov sprak over „terroristen die er een gezwel vormen.”

Ze gebruiken volgens hem burgers als menselijk schild en ook hij waarschuwde dat strijders een aanval met chemische wapens in scène willen zetten.

Het Kremlin heeft het regime van de Syrische president Bashar al-Assad van de ondergang gered door zich met de burgeroorlog in diens land te bemoeien. Ook Iran en de Libanese sjiitische beweging Hezbollah deden dat. Assad heeft weer verreweg het grootste deel van het land in handen, maar in het noordwesten houden voornamelijk soennitische extremisten stand in de provincie Idlib.

Dat is in een gebied grofweg tussen Aleppo en de westelijker gelegen Turkse grens en naar het zuiden toe tot ongeveer 20 kilometer ten noorden van de stad Hama. Ten noorden van dit gebied steunt Turkije in Syrië strijders die het als gematigde opposanten van Assads regime omschrijft. Turkije heeft in Idlib militaire observatieposten langs het front om op het staakt-het-vuren toe te zien. Ze zijn er in overleg met Rusland en Iran geplaatst. Rusland wil nu het hart van dit jihadistenbolwerk aanpakken.

In de regio wonen naar schatting 3 miljoen mensen onder erbarmelijke omstandigheden en vaak geterroriseerd door jihadistengroepen en belaagd door luchtaanvallen. Er zouden 800.000 ontheemden zijn.