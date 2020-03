Rusland stuurt vierde marineschip richting Syrië

De Russische marine heeft een vierde oorlogsschip naar de Middellandse Zeekust van Syrië gestuurd nu de spanningen over de noordwestelijke provincie Idlib met Turkije verder toenemen. Het grote landingsschip Novotsjerkassk werd door spotters gefotografeerd in de drukke Straat van Bosporus in Turkije, meldde The Moscow Times dinsdag.

Enkele dagen geleden zond Rusland al twee oorlogsschepen uitgerust met Kalibr-kruisraketten naar de Syrische kust. Een derde Russisch fregat bevindt zich sinds december al in de Middellandse Zee.

Turkije en Rusland zijn de afgelopen dagen dichter dan ooit bij een militaire confrontatie in Syrië gekomen. Ankara begon vorige week in Idlib een militaire campagne tegen de door Rusland gesteunde Syrische regeringstroepen die het rebellenbolwerk willen heroveren.

Turkije zei dat door Syrische luchtaanvallen op Idlib 33 Turkse militairen om het leven waren gekomen. In totaal zijn in februari 54 Turkse militairen gedood.

Turkse troepen reageerden op de aanvallen door twee Syrische oorlogsvliegtuigen neer te schieten en een militair vliegveld te bestoken. Het Turkse ministerie van Defensie zei dinsdag dat het opnieuw een Syrische straaljager heeft neergehaald.

De presidenten Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan zullen elkaar donderdag ontmoeten in een poging de spanningen te verminderen.