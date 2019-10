Rusland stuurt luchtafweersystemen naar Servië

Rusland heeft meerdere luchtverdedigingssystemen naar Servië gestuurd. Daar houden de Russen een militaire oefening, meldde het ministerie van Defensie donderdag.

Het gaat om de afweersystemen met de naam S-400. De apparaten kunnen een gevechtsvliegtuig binnen een straal van 400 kilometer uit de lucht schieten.

Naast de S-400 oefent Rusland in Servië ook met ander luchtafweergeschut. Het is voor het eerst dat dit soort apparatuur onderdeel uitmaakt van een oefening buiten de Russische landsgrenzen. Er is niet bekendgemaakt om wat voor soort oefening het gaat.