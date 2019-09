Rusland stemt in met klimaatakkoord Parijs

De Russische premier Dmitri Medvedev heeft maandag formeel steun gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat staat in een decreet dat is gepubliceerd op de website van de regering.

Hoewel het decreet niet formeel een ‘ratificatie’ wordt genoemd, stelt de regering in een verklaring dat het decreet betekent dat Rusland de overeenkomst aanneemt en dat „Rusland instemt met de verplichtingen beschreven in het akkoord van Parijs”.

Medvedev zei dat zijn land de luchtvervuiling zal verminderen en bossen zal aanleggen. Het is echter onduidelijk hoe Rusland zijn uitstoot van het klimaatschadelijke broeikasgas CO2 zal verminderen. Het land, dat voornamelijk leeft van zijn gas- en olievoorraden, is een van de landen met de hoogste koolstofdioxide-uitstoot.

President Vladimir Poetin had eind juni aangekondigd dat het akkoord spoedig zou worden geratificeerd. Nu zegt de regering dat er geen ratificatieprocedure nodig is. „Deelname aan dit proces is belangrijk voor ons land”, zei Medvedev. „Vooral voor mensen die in regio’s met permafrost wonen, is dit ook een kwestie van veiligheid. Klimaatverandering ontdooit de bodem daar.”

De overeenkomst van Parijs voorziet in een beperking van de opwarming van de aarde tot minder dan 2 graden Celsius, zo mogelijk zelfs tot 1,5 graad.

Het nieuws komt enkele uren voor een nieuwe grote VN-klimaattop, die tot doel heeft het haperende akkoord van Parijs nieuw leven in te blazen.