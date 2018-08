Rusland stelt vredesconferentie Taliban uit

De vredesgesprekken met de Taliban die gepland stonden voor begin september in Moskou worden uitgesteld. Dat heeft de Russische minister Sergei Lavrov van Buitenlandse Zaken bevestigd, nadat de Afghaanse regering om het uitstel had gevraagd. Een nieuwe datum is niet bekendgemaakt.

Een medewerker van de Afghaanse president Ashraf Ghani zei eerder al dat de datum veranderd wordt, om „zeker te zijn van de Afghaanse deelneming”. Het Kremlin wilde 4 september gastheer zijn op een internationale conferentie over de slepende strijd in Afghanistan en wil daarvoor twaalf betrokken landen én de Taliban uitnodigen. Die laatsten hadden al laten weten te komen.

De Afghaanse regering gaf eerder aan de uitnodiging niet te accepteren. Ook de Verenigde Staten hebben de uitnodiging afgeslagen.