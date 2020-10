Rusland stelt een nieuw raketverificatieregime voor met de VS

Het Kremlin stelt voor dat Rusland en de Verenigde Staten bepaalde landraketten niet meer in Europa inzetten en wederzijdse verificatiemaatregelen in te voeren. Dit zou weer vertrouwen moeten opbouwen na de teloorgang van het INF-verdrag over kernwapenbeheersing, stelde het Kremlin maandag.

De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar terug uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag van 1987 en beschuldigden Moskou van overtreding ervan. Het Kremlin sprak de beschuldiging tegen.

De wereldwijde nucleaire wapenbeheersing is sindsdien verder onder druk komen te staan. De voormalige vijanden van de Koude Oorlog konden recentelijk ook nog geen overeenstemming bereiken over een vervanging van New START, een ander belangrijk wapenbeheersingspact dat in februari 2021 afloopt.

Maandag stelde het Kremlin „de-escalatiemaatregelen” voor. Rusland zou toestemming moeten krijgen om controles uit te voeren op het Amerikaanse Aegis Ashore-systeem in Europa, een programma ter bescherming tegen ballistische raketten. De Verenigde Staten zouden dan Russische 9M729-raketten mogen controleren in faciliteiten in de exclave Kaliningrad.

„We stellen alle geïnteresseerde partijen voor om concrete opties te overwegen voor wederzijdse verificatiemaatregelen om bestaande zorgen weg te nemen”, zei het Kremlin in een verklaring op zijn website.

Het INF-verdrag verbood korte- en middellangeafstandsraketten. Het historische verdrag, dat een einde maakte aan de wapenwedloop van de Koude Oorlog, werd ondertekend door de Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjetleider Michail Gorbatsjov.