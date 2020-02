Rusland staakt treinverkeer naar China

De Russische staatsspoorwegen hebben zondag besloten het passagiersvervoer per trein naar China tot nader order te staken wegens de coronavirus-epidemie. De maatregel gaat om middernacht in. De belangrijke lijn Peking-Moskou is een van verbindingen die voorlopig uitvalt. Reizigers die in Rusland al een kaartje hebben gekocht krijgen hun geld terug. De grensovergangen met China waren al gesloten.

Ook reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen in andere landen hebben trips naar China geschrapt. Er is een evacuatie-programma op gang gekomen voor buitenlanders die in Wuhan verblijven. In deze miljoenenstad in de provincie Hubei begon de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het aantal besmettingsgevallen heeft de 14.500 inmiddels ruim overschreden, verreweg de meeste zieken en geïnfecteerden zijn Chinees.