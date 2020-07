Rusland spreekt beschuldigingen over cyberaanvallen tegen

Rusland ontkent dat het heeft geprobeerd informatie te stelen over de ontwikkeling van een coronavaccin. Ook hekelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigingen dat is geprobeerd Britse verkiezingen te beïnvloeden.

Rusland kreeg donderdag forse kritiek te verduren vanuit het westen. Britse, Amerikaanse en Canadese veiligheidsdiensten maakten melding van cyberaanvallen op laboratoria en de Britse regering van het lekken van gevoelige informatie.

De Britse minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) zei dat het „bijna zeker” is dat de Russen de verkiezingen van vorig jaar wilden beïnvloeden door illegaal overheidsdocumenten te bemachtigen en die vervolgens te verspreiden via internet. Het is onduidelijk wat het doel van die inmenging zou zijn geweest.

De gelekte informatie ging over onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk over een handelsdeal voor na de brexit. De Britse oppositie riep destijds dat die documenten bewezen dat zo’n deal dramatisch zou kunnen uitpakken voor de Britse gezondheidszorg.

De toenmalige oppositieleider Jeremy Corbyn heeft nooit gezegd waar die documenten precies vandaan zijn gekomen. Zijn linkse Labourpartij leed ondanks het lek overigens een zware verkiezingsnederlaag.

Rusland kreeg ook het verwijt cyberaanvallen uit te voeren op instellingen die onderzoek doen naar een middel tegen het coronavirus. Die zouden het werk zijn van hackers die worden aangestuurd door de Russische buitenlandse inlichtingendienst.

Een woordvoerder van het Kremlin zei volgens Russische media dat er geen fatsoenlijk bewijs is voor die laatste beschuldigingen. De verwijten over verkiezingsinmenging zijn volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken „zo vaag en tegenstrijdig dat ze bijna onbegrijpelijk zijn”.

De relatie tussen Moskou en Londen was de afgelopen jaren al bekoeld. Het Verenigd Koninkrijk houdt Rusland verantwoordelijk voor de moordpoging op Sergej Skripal, een voormalige dubbelspion die in 2018 is vergiftigd in Salisbury.